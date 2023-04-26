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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Мишустин призвал "действовать с опережением" при поставках военным продукции ОПК

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Даже малейшие отставания по срокам поставок необходимой для российских военных продукции недопустимы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ранее нами были приняты меры по расширению производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса страны и по росту объема выпуска с соответствующими расчетами наиболее востребованной продукции, включая планы-графики предстоящих поставок. Обращаю внимание, время - наиважнейший фактор. Любые даже малейшие отставания по срокам недопустимы", - сказал Мишустин в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"Необходимо действовать с опережением. Прошу постоянно отслеживать текущую ситуацию и, если требуется, без промедления вносить необходимые коррективы", - подчеркнул он.

Михаил Мишустин
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