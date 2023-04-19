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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

В Московском Политехе выявлена корь

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Московском политехническом университете обнаружен случай заболевания корью, согласно предписанию Роспотребнадзора в вузе организованы противоэпидемические мероприятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"В Московском Политехе обнаружен один случай заболевания корью. Ситуация находится под контролем, угроза распространения заболевания купирована. Заболевший находится в больнице, контактные лица проверены, у них симптомы отсутствуют. Выполняются все противоэпидемические мероприятия согласно предписанию Роспотребнадзора. В том числе организованы проведение профилактических прививок, дезинфекция и работа бактерицидных облучателей", - говорится в сообщении.

Непривитых и ранее не болевших корью студентов Московского Политеха, контактировавших с заболевшим корью студентом, переведут на дистанционное обучение, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

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"В адрес руководителя ВУЗа направлено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включающих в себя перевод на дистанционное обучение студентов, контактировавших с заболевшим, которые ранее не были привиты и не болели корью. В общежитии проведена дезинфекция", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Кроме того, как уточнили в Роспотребнадзоре, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Так, определён круг контактных лиц, проживающих в общежитии, где находился заболевший.

"Начата вакцинация по эпидемическим показаниям, за контактными установлено медицинское наблюдение", - добавили в ведомстве.

Ранее Российский государственный университет нефти и газа НИУ имени И. М. Губкина был переведен на удаленный режим работы из-за кори, которую обнаружили у одного из студентов в общежитии вуза. В Московском авиационном институте случай заболевания корью не подтвердился.

Роспотребнадзор Московский политехнический университет
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