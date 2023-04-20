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ФМБА разработало тест-систему для выявления кори за несколько дней до появления симптомов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало тест-систему для выявления кори, которая диагностирует заболевание за 3-4 дня до появления симптомов, сообщили "Интерфаксу" в агентстве в четверг.

Отмечается, что тест-система разработана по поручению руководителя ФМБА Вероники Скворцовой для выявления РНК вируса кори в режиме реального времени, еще до появления клинических симптомов.

"Использование тест-системы даст возможность выявить заболевание у контактирующих с больным корью и подозрительных на инфекцию в эпидемиологических очагах в инкубационном периоде, что поможет остановить распространение вируса кори на территории РФ", - отмечается в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация с корью в РФ в настоящее время осложняется. При этом, по словам Поповой, никаких ограничительных системных мер в создавшейся ситуации "абсолютно не требуется".

ФМБА
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