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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Банковские мошенники украли за год у россиян более 13 млрд рублей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Банковские мошенники украли за год у россиян более 13 млрд рублей, тысячи преступлений остались без учета, сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

"В 2022 году без согласия клиентов осуществлено банковских операций на сумму более 13 млрд рублей. При этом в результате наших проверок выявляются тысячи преступлений, не получивших своевременного учета", - заявил Краснов в среду на коллегии Генпрокуратуры по итогам прошлого года.

По его мнению, это связано с тем, что "люди не всегда доверяют правоохранительным органам, не видят успешной перспективы рассмотрения своих заявлений". "И это тоже сигнал, требующий нашего реагирования", - отметил генпрокурор.

Он потребовал от подчиненных "в связи с введением в законодательство нормы, направленной на противодействие мошенничеству с использованием подменных телефонных номеров и установлением административной ответственности за это, совместно с Роскомнадзором продолжить работу по формированию стабильной практики в отношении операторов связи".

Краснов подчеркнул, что необходимые методические материалы уже направлены на места.

Генпрокуратура Игорь Краснов
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