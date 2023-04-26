ФСБ задержала в Москве телефонных мошенников, специализировавшихся на звонках за рубеж

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщает о задержании в столице телефонных мошенников, звонивших проживающим в Европе гражданам, представляясь сотрудниками силовых ведомств или банков.

ФСБ совместно со столичным главком МВД пресекла деятельность мошенников, организовавших колл-центры в Москве, сотрудники которых похищали деньги у российских и иностранных граждан "в особо крупном размере", сообщили в управлении.

В спецслужбе заявили, что "отличительной особенностью указанных колл-центров являлась специализация на мошеннических действиях в отношении лиц, проживающих за рубежом, преимущественно в Германии, Испании и Франции".

В УФСБ сообщили, что в ходе оперативных мероприятий задержаны лица, "входившие в преступную группу, члены которой, представляясь сотрудниками российских силовых ведомств, а также работниками финансовых учреждений, обманным путем побуждали граждан к осуществлению денежных переводов на банковские карты, указанные мошенниками".

В спецслужбе не уточнили, сколько человек были задержаны.

По данным УФСБ, финансовые средства обналичивались в банкоматах, расположенных в различных регионах РФ, и "курьерами доставлялись в специализированные обменные пункты, где конвертировались в криптовалюту и переводились через анонимные криптокошельки на счета получателей в Украине".

"В ряде случаев преступниками осуществлялось моральное давление на потерпевших в целях выведения их из состояния психологического равновесия и побуждения к совершению резонансных преступлений против общественной безопасности на территории Московского региона", - отметили в управлении.

В отношении задержанных следствием столичной полиции возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

"В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных к ней лиц", - сообщили в УФСБ.