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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Один человек погиб в результате пожара в курганской деревне Логоушка

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Крупный пожар в деревне Логоушка в Курганской области привел к гибели человека, сообщила пресс-служба МЧС РФ в четверг.

"В ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружен один погибший", - говорится в сообщении.

В четверг в 13:58 (11:58 по Москве) в единую диспетчерскую службу поступила информация о возгорании сухой растительности. Позже ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. По последним данным, там горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тыс. кв.м. и сухая растительность на площади 80 га.

Курганская область Логоушка
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