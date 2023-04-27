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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Завод "Курганстальмост" загорелся в Курганской области

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Пожар возник на территории завода "Курганстальмост", сообщил в четверг Губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"Идёт работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В "Курганстальмосте" ситуацию комментировать не стали.

Основной продукцией предприятия являются строительные металлоконструкции различного назначения.

Судя по данным карт, "Курганстальмост" расположен на окраине Кургана.

В единой дежурно-диспетчерской службе Кургана "Интерфаксу" сообщили, что около предприятия горят электроопоры. Также на территории города зафиксированы возгорания в микрорайонах Утяк и Зайково.

"Пожары есть, пожары тушат. На Утяке вертолет тушит", - сказал дежурный ЕДДС.

В четверг в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Так, в 13:58 (местное время) в единую диспетчерскую службу поступила информация о возгорании сухой растительности в Кетовском муниципальном округе. Позже ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. По последним данным, там горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тыс. кв. м и сухая растительность на площади 80 га. В округе введен режим ЧС.

В связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей.

ЗАО "Курганстальмост" – специализированное предприятие по изготовлению строительных конструкций и мостов. Производит около 100 тыс. тонн металлоконструкций в год.

Курганстальмост Курганская область
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