Пожар на территории завода "Курганстальмост" локализован

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вице-губернатор Курганской области Оксана Куташи сообщила в Telegram, что пожар на территории завода "Курганстальмост" локализован. Она сослалась на информацию самого предприятия.

В пресс-службе завода "Интерфаксу" сообщили, что пожар не успел распространиться на территорию завода "Курганстальмост", огонь был остановлен на границе с ним. Организовано круглосуточное дежурство по периметру территории предприятия.

Ранее в четверг губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о пожаре на территории "Курганстальмоста".

"Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

В единой дежурно-диспетчерской службе Кургана сообщили, что около предприятия горят электроопоры.

ЗАО "Курганстальмост" - специализированное предприятие по изготовлению строительных конструкций и мостов.

Судя по данным карт, "Курганстальмост" расположен на окраине Кургана.

В четверг в Курганской области произошло несколько крупных пожаров. Постановлением губернатора в Кургане и Кетовском муниципальном округе вводился режим ЧС.