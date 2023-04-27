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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

В Курганской области в районе крупного пожара поезда ходят по графику

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В Курганской области из-за пожара остановлено движение поездов по участку железной дороги с 2374 по 2375 км, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") и пообещали скоро обнародовать измененный график.

Вскоре в пресс-службе уточнили, что поезда рядом с деревней Логоушка и на перегоне Курган-Утяк ходят по графику, "задержек движения, а также угрозы инфраструктуры железнодорожного транспорта нет".

По информации ЮУЖД, пожарный поезд со станции Курган участвует с подразделениями МЧС в ликвидации пожара на остановочном пункте 2340 км. Также пожарный поезд помогает в тушении загоревшейся травы в полосе отвода железной дороги на перегоне Курган - Утяк.

В компании также заверили, что пожар в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа не мог быть вызван искрой от тепловоза: движение поездов в этом районе организовано на электротяге.

Уральская транспортная прокуратура уточняет, что в районе Логоушки пожар начался с возгорания сухой растительности.

По последним данным, в деревне горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тыс. кв. м и сухая растительность на площади 80 га.

РЖД МЧС Курганская область Логоушка
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