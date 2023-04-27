Посол Трейси заявила, что журналистам РФ выдали визы в США для сопровождения Лаврова

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Американская сторона выдала визы нескольким российским журналистам, которые подали заявления в связи с поездкой в Нью-Йорк на мероприятие ООН главы МИД России Сергея Лаврова, заявила "Коммерсанту" посол США в Москве Линн Трейси.

По ее словам, в Вашингтоне серьезно относятся к обязательствам принимающей стороны ООН.

"Визы были выданы нескольким журналистам, подавшим заявления в связи с поездкой министра Лаврова. Я думаю, что нечестно говорить, что у российских журналистов не было возможности осветить речь министра иностранных дел Лаврова в ООН, поскольку ряд российских СМИ аккредитован в ООН", - сказала дипломат.

По ее словам, в пресс-центре для иностранных журналистов Госдепартамента США аккредитовано больше 12 российских СМИ.

На комментарий о том, что визы российским журналистам были выданы уже после того, как самолет Лаврова улетел, Трейси ответила: "Мы выдаем визы, когда получаем соответствующее разрешение. Им ничто не мешало поехать в США после того, как они получили визы.

27 апреля российский МИД сообщил, что отклонил запрос США на консульское посещение 11 мая арестованного журналиста WSJ Эвана Гершковича в связи с невыдачей виз российским журналистам для поездки в Нью-Йорк вместе с Лавровым.

"В проработке в настоящее время находятся и другие возможные ответные меры, о которых американская сторона будет надлежащим образом уведомлена", - заявили на Смоленской площади.

Сам Лавров 23 апреля назвал глупостью невыдачу американских виз журналистскому пулу, который должен был сопровождать его в поездке в Нью-Йорк, и пообещал, что это решение не будет забыто российской стороной. "Самое главное, будьте уверены: не забудем, не простим", - сказал министр журналистам, не получившим визы.