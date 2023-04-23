Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Лавров на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН

Лавров на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН
Сергей Лавров
Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 24 апреля, примет участие в одном из центральных мероприятий председательства РФ в Совете безопасности ООН - открытых дебатах на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН", сообщает министерство.

Как отмечает МИД, "основная цель заседания - предоставить государствам-членам возможность подтвердить неукоснительную приверженность ключевым положениям уставного документа ООН, в первую очередь касающимся строгого уважения суверенного равенства государств и отказа от вмешательства в их внутренние дела".

В миреПосол РФ призвал власти США выдать визы всем членам российской делегации в ООНЧитать подробнее

Во вторник, 25 апреля, Лавров будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня СБ ООН - открытых дебатах по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".

Это мероприятие регулярно проводится в рамках мандатно-отчетного цикла Совета безопасности, "однако в нынешних крайне напряженных условиях в ближневосточном регионе оно приобретает особую важность и востребованность", - отмечает МИД.

"Считаем необходимым вернуть в фокус пристального внимания международного сообщества, включая государства-члены СБ ООН и заинтересованных региональных игроков, опасное развитие событий "на земле", прежде всего в зоне арабо-израильского конфликта, которое, к сожалению, было неоправданно отодвинуто на задний план в связи с кризисом на Украине. "Узловая" в процессе ближневосточного урегулирования палестинская проблема сегодня как никогда далека от своего разрешения. Тем актуальнее становится общая задача восстановления мирного горизонта и переподтверждения общепризнанной международно-правовой основы урегулирования, включая "двугосударственную формулу", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, за 40 мин до вылета в Нью-Йорк российским журналистам не выданы визы США. "К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства "работаем над этим"", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

МИД ООН СБ ООН Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Судане в воскресенье продолжились столкновения

В Судане в воскресенье продолжились столкновения

Глава МИД Тайваня заявил, что военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли

Глава МИД Тайваня заявил, что военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли

Франция эвакуирует из Судана своих граждан, в том числе дипломатов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 апреля

Судан продлил закрытие своего воздушного пространства до 30 апреля

Судан продлил закрытие своего воздушного пространства до 30 апреля

Что произошло за день: суббота, 22 апреля

В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию

В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию

Французский профсоюз пригрозил оставить без света "Роллан Гаррос" и Гран-при Монако

СМИ узнали, что Россия вышлет свыше 30 дипломатов Германии

В Японии готовы сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу

В Японии готовы сбить ракету КНДР со спутником, если она будет представлять угрозу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });