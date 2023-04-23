Лавров на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН

Сергей Лавров Фото: Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров в понедельник, 24 апреля, примет участие в одном из центральных мероприятий председательства РФ в Совете безопасности ООН - открытых дебатах на тему "Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН", сообщает министерство.

Как отмечает МИД, "основная цель заседания - предоставить государствам-членам возможность подтвердить неукоснительную приверженность ключевым положениям уставного документа ООН, в первую очередь касающимся строгого уважения суверенного равенства государств и отказа от вмешательства в их внутренние дела".

Во вторник, 25 апреля, Лавров будет председательствовать на еще одном заседании высокого уровня СБ ООН - открытых дебатах по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос".

Это мероприятие регулярно проводится в рамках мандатно-отчетного цикла Совета безопасности, "однако в нынешних крайне напряженных условиях в ближневосточном регионе оно приобретает особую важность и востребованность", - отмечает МИД.

"Считаем необходимым вернуть в фокус пристального внимания международного сообщества, включая государства-члены СБ ООН и заинтересованных региональных игроков, опасное развитие событий "на земле", прежде всего в зоне арабо-израильского конфликта, которое, к сожалению, было неоправданно отодвинуто на задний план в связи с кризисом на Украине. "Узловая" в процессе ближневосточного урегулирования палестинская проблема сегодня как никогда далека от своего разрешения. Тем актуальнее становится общая задача восстановления мирного горизонта и переподтверждения общепризнанной международно-правовой основы урегулирования, включая "двугосударственную формулу", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, за 40 мин до вылета в Нью-Йорк российским журналистам не выданы визы США. "К вопросу об истинном отношении США к журналистам. До их вылета в Нью-Йорк остаётся 40 минут. Они все в аэропорту. Визы не выданы. Ответ американского посольства "работаем над этим"", - написала Захарова в своем телеграм-канале.