Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

В МИД РФ заявили об отсутствии планов встречи в Нью-Йорке Лаврова и Блинкена

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Планов встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Нью-Йорке на полях мероприятий по линии СБ ООН нет, заявил в воскресенье замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Таких планов нет. У нас по большому счету с американцами нет повестки дня для обсуждения на уровне министров на текущий момент", - сказал он журналистам в Москве перед вылетом российской делегации в Нью-Йорк.

"Я не уверен, что господин Блинкен в этих числах будет находиться в штаб-квартире ООН. Если он там появится, будем определяться по обстоятельствам. Если нет, повторяю, мы найдем формы, как донести сигналы, связанные с этим абсолютно неприемлемым, вопиющим случаем (невыдачу виз российским журналистам), очередным проявлением резко антироссийского курса, как найти формы, чтобы это донести для тех, кто занимается российской политикой в США. И мы ответим. Еще раз подчеркиваю", - заявил Рябков.

Ранее он сообщил, что посольство США не выдало визы группе журналистов РФ, которые должны были лететь в Нью-Йорк для освещения там работы Лаврова.

США СБ ООН МИД РФ Сергей Рябков Сергей Лавров Энтони Блинкен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НКР призвали Россию обсудить установку азербайджанского КПП в Лачинском коридоре

Посольство США не выдало визы журналистам РФ для освещения работы Лаврова в Нью-Йорке

Лавров на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН

Лавров на следующей неделе примет участие в мероприятиях СБ ООН

В Судане в воскресенье продолжились столкновения

В Судане в воскресенье продолжились столкновения

Глава МИД Тайваня заявил, что военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли

Глава МИД Тайваня заявил, что военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли

Франция эвакуирует из Судана своих граждан, в том числе дипломатов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 апреля

Судан продлил закрытие своего воздушного пространства до 30 апреля

Судан продлил закрытие своего воздушного пространства до 30 апреля

Что произошло за день: суббота, 22 апреля

В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию

В ЕС задумались о запрете транзита товаров через Россию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });