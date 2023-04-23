Посольство США не выдало визы журналистам РФ для освещения работы Лаврова в Нью-Йорке

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал возмутительным невыдачу российским журналистам виз для освещения работы главы МИД Сергея Лаврова в мероприятиях в Нью-Йорке, ответ Вашингтону обязательно будет дан.

"Очередной возмутительный, абсолютно неприемлемый прием использовали американцы при подготовке к участию министра иностранных дел РФ Лаврова в мероприятиях, завершающегося председательства России в СБ ООН. Группе российских журналистов, которые должны были сопровождать Лаврова в эту командировку визы выданы не были, причем до последнего момента. Американцы делали вид, что они работают, решение вот-вот будет найдено", - заявил он журналистам, которые прибыли в аэропорт для поездки в Нью-Йорк.

Как отметил Рябков, "это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то, что верить нельзя, их просто не стоит слушать".

"Мы на протяжении последних дней неоднократно обращались к ним по этому вопросу. Тем не менее результат, как вы видите, плачевный и это вопреки тому, что нам давались заверения о том, что визы на подходе, вот-вот будут выданы. Все это враньё. Это откровенная ложь, и она не красит страну, принимающую у себя на своей территории штаб-квартиру ООН. Журналисты должны были освещать важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН", - отметил он.

Рябков подчеркнул, что все запланированные у Лаврова мероприятия в Нью-Йорке - "это крупные информационные поводы": "И наш пресс-пул обязательно должен был быть с нами. Этого не случилось. Ответственность целиком на американской стороне".

"Я подчеркиваю, мы найдем формы как ответить на это, чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается. И они это запомнят", - сказал замминистра.