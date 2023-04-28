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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Пожар в курганском микрорайоне Утяк ликвидирован

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в микрорайоне Утяк Курганской области потушен, в деревне Логоушка ликвидировано открытое горение, сообщила пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Полностью ликвидирован пожар в микрорайоне Утяк", - следует из сообщения.

Отмечается, что в деревне Логоушка ликвидировано открытое горение.

В четверг в Курганской области произошло несколько крупных пожаров.

В 13:58 (11:58 мск) в единую диспетчерскую службу поступила информация о возгорании сухой травы в Кетовском муниципальном округе. Позже ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В этой деревне от огня пострадали 76 строений. Погибла женщина. Пожар в деревне локализован, площадь ландшафтного пожара составила 90 Га. В связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане проводилась превентивная эвакуация жителей.

В Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с масштабными пожарами в Курганской области.

МЧС РФ Курганская область Утяк Логоушка
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