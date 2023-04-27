В Кургане и Кетовском округе введен режим ЧС из-за пожаров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курганской области подписал постановление о введении режима ЧС с 27 апреля на территории города Курган и Кетовского муниципального округа, сообщила в телеграм-канале вице-губернатор региона Оксана Куташи.

Ранее 27 апреля в Курганской области произошло несколько крупных пожаров.

В деревне Логоушка, где сначала загорелась сухая трава, от пожара пострадали 76 построек, в том числе жилые, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области Ольга Сабуркина.

К деревне направлены самолет Ил-76 МЧС, вертолет Ми-8, в тушении участвует пожарный поезд, общая группировка сил и средств составляет 186 человек и 50 единиц техники.

В самом Кургане случился пожар на заводе "Курганстальмост". Также на территории города зафиксированы возгорания в микрорайонах Утяк и Зайково. В связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводилась превентивная эвакуация жителей, кроме того были эвакуированы жители Логоушки.

Площадь пожара в микрорайоне Утяк города Курган составляет 20 га, сообщила пресс-служба федерального МЧС. Быстрому распространению пожара способствуют сильный порывистый ветер до 20 м/с и сухая жаркая погода.

"К тушению лесного пожара привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, более 50 человек и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд", - говорится в сообщении.