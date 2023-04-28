Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с пожарами в Курганской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с масштабными пожарами в Курганской области.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Курганской области Казеко Г.А. возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах", - следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что по данным фактам "следственными органами СК России по Курганской области организовано проведение процессуальной проверки".

В четверг в Курганской области произошло несколько крупных пожаров.

В 13:58 (11:58 мск) в единую диспетчерскую службу поступила информация о возгорании сухой травы в Кетовском муниципальном округе. Позже ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. В этой деревне от огня пострадали 76 строений. Погибла женщина. Пожар в деревне локализован, площадь ландшафтного пожара составила 90 га. В связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" в Кургане проводилась превентивная эвакуация жителей.

В Кетовском округе и Кургане введен режим ЧС.