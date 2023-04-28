Рейсовый автобус перевернулся на трассе в Курганской области

В результате пострадали 11 человек

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - На трассе "Курган - Целинное" перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие, в том числе дети, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

"Детей перевезли в больницу Красного Креста, взрослых - в БСМП (больница скорой медицинской помощи - ИФ)", - написал он в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что направил на место руководство департамента здравоохранения, "чтобы обеспечить полный перечень необходимых мер по лечению".

В региональном УГИБДД "Интерфаксу" сообщили, что ДТП произошло в первой половине дня 28 апреля.

Пресс-служба правительства Курганской области сообщает, что в оказании помощи нуждались 11 человек - двое детей и девять взрослых. "Госпитализированы семь человек, из которых - шесть в состоянии средней степени тяжести, один - в тяжелом состоянии. Двое пострадавших с легкими травмами проходят амбулаторное обследование в травматологическом пункте", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что дети доставлены в ГБУ "Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста" в удовлетворительном состоянии, взрослые - в Курганскую больницу скорой медицинской помощи.