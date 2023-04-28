ФСБ связала дело ректора Синельникова-Мурылева с РАНХиГС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - По данным ФСБ, помещенному под домашний арест ректору Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития Сергею Синельникову-Мурылеву вменена растрата бюджетных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС.

"Пресечена противоправная деятельность проректора по науке ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" Синельникова-Мурылева Сергея Германовича, осуществившего растрату бюджетных денежных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти РФ", - говорится в сообщении ФСБ.

Синельников-Мурылев занимает должность проректора по науке РАНХиГС, отметили в ФСБ.

По данным "Коммерсанта", в деле идет речь о хищении более 1 млн рублей.

28 апреля Лефортовский суд отправил Сергея Синельникова-Мурылева под домашний арест по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК ).

На сайте ВАВТ говорится ,что Стрельников-Мурылев с 2007 года является ректором академии, а также занимает посты научного руководителя Института Гайдара и проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.