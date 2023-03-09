В "Шанинке" сменили ректора

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Новым ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка"), вместо обвиняемого в мошенничестве Сергея Зуева, назначена Мария Сигова, говорится в сообщении на сайте "Шанинки".

"Решением Собрания Учредителей от 7 марта 2023 года ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук назначена Мария Викторовна Сигова", - говорится в сообщении.

Мария Сигова – специалист в области экономической и финансовой безопасности, образовательных технологий, новых финансовых технологий. Ректор Международного банковского института им. Анатолия Собчака, доктор экономических наук, профессор, автор более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе монографий и публикаций в ведущих научных журналах, пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что решение о назначении нового ректора продиктовано необходимостью усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы.

"Для прежнего ректора, Сергея Эдуардовича Зуева, затруднено исполнение обязанностей в полном объеме в силу продолжающегося судебного процесса. Сергей Зуев останется научным руководителем МВШСЭН и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, после стабилизации положения школы - прежде всего, в финансовой сфере - учредители намерены провести выборы нового ректора на альтернативной основе, добавили в пресс-службе.

Бывший ректор "Шанинки" Сергей Зуев с октября 2021 года проходит обвиняемым по делу о мошенничестве, его обвиняют в хищении бюджетных средств. Он дал признательные показания, а также погасил ущерб. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ректора, по делу в частности были задержаны бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор РАНХиГС Владимир Мау. Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы.