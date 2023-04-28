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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В РАНХиГС сообщили, что подозреваемый в растрате Синельников-Мурылев больше не работает в вузе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) сообщили, что отправленный под домашний арест по делу о растрате Сергей Синельников-Мурылев больше не состоит в должности проректора вуза.

"Сергей Германович Синельников-Мурылев в настоящее время не является сотрудником РАНХиГС", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РАНХиГС.

О задержании Синельникова-Мурылева, который является ректором Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), стало известно в пятницу. Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя отправил его под домашний арест.

В сообщении ЦОС ФСБ России указывалось, что Синельников-Мурылев занимает должность проректора по науке ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации".

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"Пресечена противоправная деятельность проректора по науке ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" Синельникова-Мурылева Сергея Германовича, осуществившего растрату бюджетных денежных средств, выделенных на проведение научно-исследовательских работ сотрудниками РАНХиГС по заказам органов государственной власти РФ", - говорится в сообщении ФСБ.

Согласно сайту ВАВТ Стрельников-Мурылев с 2007 года по настоящее время является ректором академии, а также занимает пост научного руководителя Института Гайдара и состоит в должности проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Ректору инкриминируется совершение особо крупной растраты (часть 4 статьи 160 УК РФ). Если вина будет доказана, ему грозит до 10 лет колонии.

Сергей Синельников-Мурылев РАНХиГС Всероссийская академия внешней торговли
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