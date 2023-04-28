Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли

Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Сергея Синельникова-Мурылева, задержанного по делу об особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Синельникова-Мурылева судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 июня 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Фигурант, по данным пресс-службы, подозревается в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвинение ему пока не предъявлено.

Комментариями следствия и защиты Синельникова-Мурылева по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

По данным газеты "Коммерсантъ", в деле идет речь о хищении более 1 млн руб.

Синельников-Мурылев возглавил ВАВТ в 2007 году. Также он занимает пост научного руководителя Института Гайдара. До 2023 состоял в должности проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Всероссийская академия внешней торговли Сергей Синельников-Мурылев Лефортовский суд Москвы Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синоптики предупредили о грозе в Москве в пятницу

Суд в Москве арестовал гражданина РФ, задержанного по подозрению в госизмене

Количество солнечных часов в Москве было ниже нормы с января по март

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля

Заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в столичном регионе 30 апреля

Пожар произошел на стройке на Поклонной улице в Москве

Пожар произошел на стройке на Поклонной улице в Москве

Почти четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

В Москве 96% жилых домов отключили от теплоснабжения

Закрытый с ноября участок "зеленой" ветки метро в Москве откроют в мае

Суд в Москве арестовал двоих граждан РФ, задержанных по подозрению в госизмене

Учебный кампус МИРЭА на Стромынке перевели на дистант из-за случая кори

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });