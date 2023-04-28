Суд в Москве отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России Сергея Синельникова-Мурылева, задержанного по делу об особо крупной растрате, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Синельникова-Мурылева судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 июня 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Фигурант, по данным пресс-службы, подозревается в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвинение ему пока не предъявлено.

Комментариями следствия и защиты Синельникова-Мурылева по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

По данным газеты "Коммерсантъ", в деле идет речь о хищении более 1 млн руб.

Синельников-Мурылев возглавил ВАВТ в 2007 году. Также он занимает пост научного руководителя Института Гайдара. До 2023 состоял в должности проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.