Еще одна деревня загорелась в Омской области

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Около 20 построек повреждены в результате пожара в деревне Луговая Тюкалинского района Омской области, сообщил в пятницу врио губернатора региона Виталий Хоценко.

"Продолжаю получать тревожные новости с севера области. Сообщают о пожаре в деревне Луговая Тюкалинского района. По предварительной информации, от огня пострадали около 20 строений, в том числе ФАП (фельдшерско-акушерский пункт - ИФ) и клуб", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на месте уже работают оперативные службы, жителям оказывается вся необходимая помощь.

"Поручил главе района Ивану Куцевичу также прибыть на место", - добавил Хоценко.

Крупные пожары произошли в четверг в деревне Чистоозерье Большереченского района и селе Новокарасук Крутинского района. В первом населенном пункте огонь уничтожил 15 строений, в том числе четыре жилых дома, во втором сгорело восемь построек, из них пять – жилые двухквартирные дома.

По фактам обоих пожаров возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Проверки также проводят районные прокуратуры.