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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:15

Сухая трава загорелась на площади 9,5 тыс. кв. м в Омской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали крупный пожар в Андреевском сельском поселении в Омской области, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС России.

"В Андреевском сельском поселении загорелась сухая трава на площади 9,5 тыс. кв. м и 13 нежилых строений садового товарищества "Половинка" на площади 470 кв. м", - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 31 человек личного состава и восемь единиц техники.

Омская область
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