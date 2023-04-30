Сухая трава загорелась на площади 9,5 тыс. кв. м в Омской области

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали крупный пожар в Андреевском сельском поселении в Омской области, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС России.

"В Андреевском сельском поселении загорелась сухая трава на площади 9,5 тыс. кв. м и 13 нежилых строений садового товарищества "Половинка" на площади 470 кв. м", - говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 31 человек личного состава и восемь единиц техники.