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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Почти шесть тысяч человек заболели COVID-19 за сутки в России

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 5 990 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, количество госпитализаций за сутки составило 920 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими на 1,7%.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах России.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ было зарегистрировано 6 548 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 558.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека, накануне сообщалось о 31 умершем.

Выздоровели за сутки 7 186 человек, или на 7,6% меньше в сравнении с 28 апреля, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 845 868 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 271 умерший и 22 244 169 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 29 апреля 2023 годаПандемия коронавируса
РФ коронавирус
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