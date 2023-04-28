Более 6,5 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6,5 тыс. случаев, скончался 31 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"Выявлено 6 548 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 905 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,4%", - сообщили в оперштабе.

По данным штаба, увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 субъектах РФ, снижение - в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 6 503 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 45.

За минувшие сутки от коронавируса скончался 31 человек, накануне сообщалось о 33 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 775 человек, или на 7,8% больше в сравнении с 27 апреля", - говорится в сообщении.

Москва

В Москве за сутки выявлено 926 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных портала "Стопкоронавирус.рф".

Накануне сообщалось о 904 заболевших.

Госпитализированы 87 человек. Выздоровели 936 пациентов.

За 24 часа скончались пять человек, заболевших коронавирусом. Днем ранее сообщалось о семи умерших.

Общее число зарегистрированных в Москве случаев COVID-19 составляет 3 505 248, выздоровело 3 315 585 человек. Общее число умерших с COVID-19 в столице достигло 48 677.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 839 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 398 239 умерших и 22 236 983 выздоровевших.