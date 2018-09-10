Врио губернатора Нижегородской области Никитин победил на выборах

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - На выборах губернатора Нижегородской области обработано 100% протоколов. Вврио главы региона Глеб Никитин получил 67,75% голосов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в областном избиркоме.

Никитин был выдвинут на выборы партией "Единая Россия".

Заместитель председателя нижегородского Заксобрания Владислав Егоров (КПРФ) набрал 16,63%, депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов (ЛДПР) - 6,5%.

За депутата областного Заксобрания, директора частной школы им. Ломоносова Галину Клочкову ("Справедливая Россия") проголосовали 4,35% избирателей, за неработающего пенсионера Александра Быкова ("Партия пенсионеров") - 3,26%.

Явка на выборах составила 40,52%.

Прошлые выборы губернатора Нижегородской области прошли в единый день голосования 14 сентября 2014 года. По результатам обработки 100% бюллетеней победил врио губернатора Валерий Шанцев, набравший 86,93%. Явка на выборы тогда составила 54,49%.