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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Нижегородский губернатор сообщил, что у Прилепина незначительные переломы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Писатель Захар Прилепин получил переломы при взрыве его автомобиля, его здоровью ничего не угрожает, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь", - написал он в своем телеграм-канале.

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Ранее в субботу "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

СКР возбудил уголовное дело.

Захар Прилепин Глеб Никитин Нижегородская область
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