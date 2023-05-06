СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля Прилепина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следователи приступили к изучению обстоятельств подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина под Нижним Новгородом, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

В ведомстве не уточнили квалификацию происшествия, отметив, что по поручению главы СКР Александра Бастрыкина "на место происшествия направлены следователей-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России".

Ранее в экстренных службах сообщили, что Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.