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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

СКР возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля Прилепина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следователи приступили к изучению обстоятельств подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина под Нижним Новгородом, сообщает телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

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В ведомстве не уточнили квалификацию происшествия, отметив, что по поручению главы СКР Александра Бастрыкина "на место происшествия направлены следователей-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России".

Ранее в экстренных службах сообщили, что Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

СКР Нижегородская область Захар Прилепин Александр Бастрыкин
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