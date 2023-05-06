Правоохранительные органы ищут двух мужчин поле взрыва автомобиля Прилепина

Проверка документов сотрудниками ДПС. Архивное фото. Фото: Илья Московец/URA.RU/TASS

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов Нижегородской области разыскивают двоих мужчин по подозрению в причастности к взрыву автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"В ходе поездки в село Пионерское Прилепин делал несколько остановок на трассе. Во время одной из них у его машины охранник заметил и спугнул неизвестных мужчин", - сказали в экстренных службах. По предварительным данным, они спешно сели в свой автомобиль и уехали.

"Предполагается, что они могли следить за Прилепиным, а также заложить под днище его машины взрывное устройство. Ведутся поиски", - сказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что в селе Пионерское Нижегородской области во время движения автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался. Водитель погиб, писатель ранен и госпитализирован.

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался во время движения.

По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

"Будут рассмотрены и другие версии, включая неисправность автомобиля", - сказали в экстренных службах.

Между тем, нижегородский губернатор Глеб Никитин и пресс-служба Прилепина сообщили, что писатель "в порядке".