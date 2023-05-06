СК опубликовал фото с места взрыва автомобиля Прилепина
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В результате взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров, машина разорвана пополам и перевернута, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).
Ведомство опубликовало фото с места происшествия.
Ранее в субботу "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.
По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.
СКР возбудил уголовное дело.