СК опубликовал фото с места взрыва автомобиля Прилепина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В результате взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров, машина разорвана пополам и перевернута, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

Ведомство опубликовало фото с места происшествия.

Ранее в субботу "Интерфаксу" в экстренных службах сообщили, что Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

СКР возбудил уголовное дело.