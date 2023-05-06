Дело о подрыве автомобиля Прилепина возбуждено по статье "теракт"

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Следствие по делу о подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области квалифицировало преступление как теракт, сообщает в субботу телеграм-канал Следственного комитета РФ (СКР).

"По поручению председателя Следственного комитета России ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 мая около 11:00 "в одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области произошла детонация взрывного устройства в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин".

"В результате происшествия известный писатель получил ранение, а его водитель погиб. В настоящее время Захар Прилепин доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия, "будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая".

Как сообщалось, в субботу Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.