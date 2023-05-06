МВД сообщило о судимости задержанного по делу о теракте в отношении Прилепина

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Человек, задержанный по подозрению в причастности к теракту против писателя Захара Прилепина, был ранее судим, сообщила в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ходе плана "Перехват" трое участковых задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения.

По ее словам, задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы. "Розыск возможных соучастников продолжается", - сообщила Волк.

Утром 6 мая одном из населенных пунктов Борского района Нижегородской области сдетонировало взрывное устройство в автомобиле Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. В результате происшествия писатель получил ранение, а его водитель погиб.

По предварительным данным, в днище машины было заложено самодельное взрывное устройство.

Следствие квалифицировало произошедшее как теракт (статья 205 УК РФ).

В свою очередь в Генпрокуратуре РФ заявили, что ход и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль в надзорном ведомстве.