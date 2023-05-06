Минздрав Оренбургской области заявил о госпитализации 12 человек после ЧП с каруселью

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В результате ЧП в Оренбурге пострадали двадцать человек, более половины из них госпитализированы, сообщила в субботу министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

"Всего у нас 20 пострадавших: 12 детей и восемь взрослых. Из них 12 на данный момент госпитализированы и восемь пошли на амбулаторное лечение в связи с легким характером травм", - сообщила она журналистам в субботу.

Из 12 госпитализированных - шестеро детей.

"В крайне тяжелом состоянии находится одна пациентка 27 лет. Она полностью обследована. Находится в реанимации, срочные показания к оперативному лечению. И один ребенок тяжелый, десятилетний, сейчас готовится к нейрохирургическому вмешательству", - рассказала Савинова.

Еще десять пациентов находятся "в средне-тяжелом состоянии", добавила министр.

Пострадавшие находятся в трех больницах Оренбурга.

Как сообщалось, в субботу в Оренбурге в парке имени 50-летия СССР ("Оренпарк") упала карусель. По данных местных СМИ, это карусель "Цепочка". Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что пока неизвестно, что стало причиной ЧП. По данным пресс-службы мэрии, из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок.

В результате инцидента, по данным регионального МВД, пострадали около 20 человек. В свою очередь городская мэрия сообщила о 15 пострадавших. Власти отметили, что число пострадавших будет уточняться.

Минздрав РФ сообщил, что госпитализированы 15 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Областная прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере оказания развлекательных услуг населению.