Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Минздрав РФ сообщил о 20 пострадавших в результате ЧП в Оренбурге

Минздрав РФ сообщил о 20 пострадавших в результате ЧП в Оренбурге
Обрушенная карусель в парке в Оренбурге
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Двадцать человек, по оперативным данным, пострадали в результате аварии аттракциона в парке Оренбурга, сообщили в субботу в Минздраве РФ.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, из них - 12 детей, восемь человек направлены на амбулаторное лечение.

12 человек госпитализированы в больницы Оренбурга, в том числе шестеро детей.

Одна женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. В тяжелом состоянии один ребенок 10 лет, находится в реанимации. Десять пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях.

В РоссииМинздрав Оренбургской области заявил о госпитализации 12 человек после ЧП с карусельюЧитать подробнее

Как сообщалось, в субботу в Оренбурге в парке имени 50-летия СССР ("Оренпарк") упала карусель. По данных местных СМИ, это карусель "Цепочка". Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что пока неизвестно, что стало причиной ЧП. По данным пресс-службы мэрии, из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок.

По факту обрушения карусели в парке Оренбурга возбуждено уголовное дело.

Оренбург Минздрав РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В небе над Крымом сбиты две украинские баллистические ракеты

Около 20 человек пострадали при ЧП с каруселью в парке Оренбурга

Около 20 человек пострадали при ЧП с каруселью в парке Оренбурга
Покушение на Захара Прилепина

Прилепина решили прооперировать в нижегородской больнице

Покушение на Захара Прилепина

МВД сообщило о судимости задержанного по делу о теракте в отношении Прилепина

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена трех российских летчиков

Покушение на Захара Прилепина

Нижегородский губернатор сообщил, что при взрыве машины Прилепина погиб его помощник

Покушение на Захара Прилепина

Дело о подрыве автомобиля Прилепина возбуждено по статье "теракт"

Покушение на Захара Прилепина

Полиция задержала подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина

Полиция задержала подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина
Покушение на Захара Прилепина

Нижегородский губернатор сообщил, что у Прилепина незначительные переломы

Покушение на Захара Прилепина

СК опубликовал фото с места взрыва автомобиля Прилепина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });