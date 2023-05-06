Минздрав РФ сообщил о 20 пострадавших в результате ЧП в Оренбурге
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Двадцать человек, по оперативным данным, пострадали в результате аварии аттракциона в парке Оренбурга, сообщили в субботу в Минздраве РФ.
Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, из них - 12 детей, восемь человек направлены на амбулаторное лечение.
12 человек госпитализированы в больницы Оренбурга, в том числе шестеро детей.
Одна женщина с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. В тяжелом состоянии один ребенок 10 лет, находится в реанимации. Десять пациентов в среднетяжелом состоянии, получают лечение в травматологических отделениях.
Как сообщалось, в субботу в Оренбурге в парке имени 50-летия СССР ("Оренпарк") упала карусель. По данных местных СМИ, это карусель "Цепочка". Глава администрации Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что пока неизвестно, что стало причиной ЧП. По данным пресс-службы мэрии, из-за поломки в механизме карусели произошло падение кабинок.
По факту обрушения карусели в парке Оренбурга возбуждено уголовное дело.