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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Летевший из Минеральных Вод в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Технические неисправности стали причиной посадки в Волгограде самолета, летевшего из Минеральных Вод в Москву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Международный аэропорт Волгоград".

"6 мая рейс авиакомпании Сибирь 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:18 по техническим причинам. Посадка в штатном режиме", - сказал сотрудник авиаузла.

По его словам, пассажиры находятся в здании аэровокзала, резервный самолет будет 7 мая в 01:30.

Волгоград Минеральные Воды Москва
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