Первые 1,5 тыс. человек покинули прифронтовую зону Запорожской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Оперативные службы Запорожской области организованно вывезли уже 1,5 тысячи жителей прифронтовых территорий вглубь региона, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

"С территории пяти районов и двух прифронтовых городов уже организованно перемещено 1 552 человека, в том числе 632 несовершеннолетних ребенка, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе 10 маломобильных", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также некоторые люди покидают опасные территории самостоятельно на личных машинах.

5 мая Балицкий из-за усиления обстрелов объявил о временном перемещении вглубь региона части жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Крупнейшие из них - города Энергодар, Токмак, Днепрорудное, Пологи, Каменка-Днепровская, Васильевка.

В первую очередь организованно вывезут детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений. Им обеспечат единовременные выплаты, размещение и питание. Всего планируется вывезти около 70 тысяч человек, переезд добровольный.