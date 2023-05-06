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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

В "Росэнергоатоме" сказали о снятии угрозы прорыва дамбы недалеко от ЗАЭС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Проблема резкого повышения уровня воды в Каховском водохранилище с угрозой прорыва дамбы недалеко от Энергодара начала разрешаться, сообщил "Интерфаксу" в субботу советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Можно сказать, снята (угроза прорыва - ИФ). Это сделали военные при активном участии администрации Херсонской области, за что им больше спасибо. Медленно, но верно уровень воды начал спадать. Это уже заметно по водохранилищу в Энергодаре", - сказал он.

Каховское водохранилище находится в нижнем течении Днепра. Оно расположено на территории Херсонской и Запорожской областей. Ранее сообщалось о повышении уровня воды в нем до критического в результате сброса с украинской стороны. Это могло привести к прорыву дамбы в городе Каменка-Днепровское в непосредственной близости от Энергодара.

Как пояснял Карчаа, прорыв дамбы мог бы привести к затоплению города Каменка-Днепровская, сел Знаменское и Водяное, а также части Энергодара с некоторой территорией Запорожской АЭС, что вызвало бы серьезные проблемы для эксплуатации станции из-за возможных замыканий.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Пять реакторов находятся в холодном режиме, один, пятый, в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются.

ЗАЭС Запорожская АЭС Росэнергоатом Ренат Карчаа
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