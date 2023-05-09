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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Один человек погиб при украинском обстреле села в Запорожской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Поселок Плодородный в Запорожской области попал во вторник под обстрел со стороны вооруженных сил Украины, погиб один человек, сообщили журналистам в районной администрации.

"В следствие обстрела на месте погибла прохожая женщина и ранена девочка, ее доставили в Мелитополь, в областную больницу", - сказал представитель администрации.

По его словам, обстрел велся из РСЗО по центру поселка. На месте работают представители силовых ведомств.

В связи с участившимися обстрелами прифронтовых населенных пунктов Запорожской области власти региона ранее приняли решение о временном перемещении жителей в безопасные районы.

Запорожская область
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