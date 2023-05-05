В Запорожской области вывезут часть жителей 18 прифронтовых населенных пунктов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Часть жителей 18 населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения на северо-востоке Запорожской области, вывезут вглубь региона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в пятницу.

Всего, по его словам, будет организовано временное перемещение жителей из 18 населенных пунктов: Тимошовка, Смирново, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Балицкий отметил, что за последние несколько дней украинская сторона усилила обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

"Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона", - уточнил глава региона.

Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях, пояснил он.