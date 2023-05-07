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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:32

Два человека погибли при обстреле прифронтового села Запорожской области

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - - Село Богатое в Пологовском районе на северо-востоке Запорожской области подверглось обстрелу со стороны вооруженных сил Украины в ночь на воскресенье, два человека погибли, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Населенные пункты Пологовского района вошли в число тех, жителей которых власти вывозят на безопасную территорию.

5 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий из-за усиления обстрелов объявил о перемещении вглубь региона части жителей 18 прифронтовых населенных пунктов. Крупнейшие из них - города Энергодар, Токмак, Днепрорудное, Пологи, Каменка-Днепровская, Васильевка.

В первую очередь организованно вывезут детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений. Им обеспечат единовременные выплаты, размещение и питание. Всего планируется вывезти около 70 тысяч человек, переезд добровольный.

Запорожская область
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