Прилепин рассказал о подробностях взрыва его машины

Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин Фото: П/с ГУ МВД РФ по Нижегородской области/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Писатель Захар Прилепин сообщил подробности взрыва его автомобиля в Нижегородской области, а также рассказал о своем самочувствии.

"Мне только что дали телефон. В СМИ некоторая путаница. Саша (погибший Александр Шубин - ИФ) ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, очнулся и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие селяне помогли мне выбраться. У меня сломаны обе ноги (один перелом открытый) и еще там что-то", - написал он в своем официальном телеграм-канале.

После взрыва, по словам Прилепина, жительница деревни сделала ему обезболивающий укол, после чего за ним прилетел вертолет, который доставил его в Нижний Новгород.

"Оттуда до города 3 часа и я не очень уверен, что доехал бы в здравом уме. Вертолет долетел за 16 минут. Уже здесь мне сообщили, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу убежал после взрыва первой. Если б взорвал вторую, погибли бы все. Его поймали", - написал Прилепин.

Он добавил, что "действительно высадил дочь за 5 минут до взрыва".

В субботу, 6 мая, Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель Прилепина погиб, писатель получил ранения.

Согласно фотоснимку, опубликованному Следственным комитетом, автомобиль разорвало пополам, а на дороге образовалась воронка глубиной порядка 40 см и диаметром более 1,5 метров.

Прилепин был госпитализирован в нижегородскую больницу и прооперирован. Его состояние оценивается как стабильное.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "теракт". Задержанный по подозрению в теракте сознался в преступлении, он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины.