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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Что случилось этой ночью: понедельник, 8 мая

Подробности о подрыве машины Прилепина, митинг в Стамбуле в поддержку Эрдогана, координирование Куренковым тушения природных пожаров в Курганской области

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Прилепин рассказал о подробностях взрыва его машины. Писатель отметил, что ехал за рулем сам, а погибший водитель сидел справа на пассажирском кресле. Прилепин добавил, что высадил дочь из автомобиля "за 5 минут до взрыва".

- Эрдоган заявил, что на митинг в Стамбуле в его поддержку пришли около 1,7 млн человек. Акция прошла за неделю до выборов президента Турции, в которых примет участие ее действующий лидер.

- Глава МЧС Куренков прилетел в Курган для координирования тушения природных пожаров. Министр совершил облет пострадавших районов и сообщил о локализации девяти очагов возгораний.

- Киссинджер заявил о возможных переговорах по урегулированию на Украине в конце 2023 года. Он считает, что ситуация должна поменяться после включения Китая в переговорный процесс.

- Рейтинг одобрения Байдена достиг исторического минимума. По данным центра Langer Research Associates, уровень поддержки президента США составляет 36%, при этом 56% опрошенных отрицательно оценивают его работу.

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