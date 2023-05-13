В ЛНР сообщили о новом обстреле Луганска

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что вооруженные силы Украины в субботу утром обстреляли поселок в Луганске.

"Сегодня утром случился прилет в районе поселка Юбилейный (Артемовский район Луганска)", - написал он на своей странице в соцсетях.

Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что в результате украинского ракетного удара по Луганску в пятницу вечером были повреждены административные здания двух предприятий и жилые дома.