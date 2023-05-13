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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

В ЛНР заявили, что удар по Луганску в пятницу был нанесен ракетами Storm Shadow

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Луганской народной республике заявили, что украинская армия накануне при ракетном ударе по Луганску использовала ракеты Storm Shadow.

Как сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по уточнённой информации, 12 мая во время ракетного обстрела Луганска украинские военные "применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)".

В телеграм-канале ведомства опубликованы фотографии обломков ракеты, найденной на месте обстрела.

Накануне в представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что в результате украинского удара по Луганску были повреждены административные здания двух предприятий и жилые дома. При этом в ЛНР предполагали, что удар был нанесен из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" украинского производства.

Сообщалось, что шестеро детей пострадали при обстреле Луганска. Также ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

ЛНР
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