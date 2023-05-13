В ЛНР решили отключить мобильный интернет

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Луганской народной республики временно приостанавливают работу мобильного интернета в связи с участившимися обстрелами, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

12 и 13 мая Луганск подвергся ракетным ударам со стороны украинской армии. По словам Пасечника, в субботу утром от обстрела пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в пятницу пострадали шестеро детей, ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.