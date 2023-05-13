Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

В ЛНР решили отключить мобильный интернет

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Власти Луганской народной республики временно приостанавливают работу мобильного интернета в связи с участившимися обстрелами, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник.

12 и 13 мая Луганск подвергся ракетным ударам со стороны украинской армии. По словам Пасечника, в субботу утром от обстрела пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела в пятницу пострадали шестеро детей, ранения получил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Женщина и ребенок стали жертвами обстрела Донецка

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

Глава Минюста заявил, что обязательное получение юристами статуса адвокатов улучшит качество адвокатуры

Глава Минюста РФ предложил определиться с формированием правового института идеологии

Умер Эдуард Сагалаев

Умер Эдуард Сагалаев

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

Корвет "Меркурий" вошел в состав ВМФ России

В ЛНР сообщили о новом обстреле Луганска

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Более 130 домов подтопило в Иркутской области

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Почти 30 природных пожаров действуют в Свердловской области на площади более 35 тыс. га

Жителей Харьковской области призвали покинуть регион из-за участившихся обстрелов

Депутат Госдумы Водолацкий ранен под обстрелом в Луганске

Депутат Госдумы Водолацкий ранен под обстрелом в Луганске
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });