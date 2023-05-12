Депутат Госдумы Водолацкий ранен под обстрелом в Луганске

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Виктор Водолацкий получил ранения в результате обстрела Луганска со стороны украинской армии в пятницу, сообщает представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"По дополнительной информации, в результате ракетного обстрела г. Луганск ранения получили шестеро детей и депутат Государственной думы РФ Виктор Володацкий", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в результате ракетного удара по Луганску пострадали шестеро детей.

"Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь", - следует из его публикации в соцсетях.