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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили по Луганску две крылатые ракеты

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Административные здания двух предприятий и жилые дома повреждены в результате ракетного удара по Луганску в пятницу, сообщает представительство Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате обстрела г. Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром", украинского производства), разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

О ракетном ударе ВСУ по Луганску в ЛНР сообщали ранее в пятницу.

ЛНР ВСУ Луганск Украина
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