Шестеро детей пострадали при обстреле Луганска

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Шестеро детей пострадали в результате ракетного удара по Луганску со стороны украинской армии в пятницу, сообщил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

"Разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов", - добавил врио главы ЛНР.