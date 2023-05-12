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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:45

Шестеро детей пострадали при обстреле Луганска

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Шестеро детей пострадали в результате ракетного удара по Луганску со стороны украинской армии в пятницу, сообщил врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

"Четверым помощь оказана в полном объеме, двое подростков средней степени тяжести госпитализированы в республиканскую детскую клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая помощь", - написал Пасечник в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

"Разрушены и повреждены административные здания предприятий, остекление шести жилых домов", - добавил врио главы ЛНР.

ЛНР Луганск Леонид Пасечник
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