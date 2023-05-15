Советник президента допустил передачу культурных ценностей РПЦ в исключительных случаях

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Передача Русской православной церкви культурных ценностей из музеев возможна в исключительных случаях, при этом необходимо обеспечить их сохранность для будущих поколений, это является важной составляющей при принятии таких решений, заявил "Интерфаксу" советник президента России Владимир Толстой.

"Конечно, это (передача культурных ценностей РПЦ - ИФ) носит больше сакральный, символический характер. Видимо, действительно, созрели какие-то условия, которые к таким решениям приближают. Но это точно не должно становиться нормой и правилом, и абсолютно в исключительных случаях только отдельные предметы могут рассматриваться (для передачи)", - сказал Толстой, комментируя решение о передаче РПЦ музейных культурных ценностей.

По его словам, при принятии таких решений важно понимать, что "главная цель и задача - сохранение (ценностей) для следующих поколений".

"Все равно этот момент сохранения подлинности, он остается превалирующим и важным. Никто в ущерб этим святыням никаких действий предпринимать не будет", - добавил он.

Комментируя передачу раки благоверного князя Александра Невского из Эрмитажа в Александро-Невскую лавру, Толстой напомнил, что гендиректор музея Михаил Пиотровский говорил, что Эрмитаж не отстраняется от дальнейшей работы с экспонатом для того, чтобы его сохранить.

Толстой также выразил мнение о том, что для перемещенных экспонатов будут обеспечены все условия для хранения.

"Здесь все возможно только во взаимодействии музейного сообщества, реставраторов с церковью", - добавил он.

В Петербургской епархии "Интерфаксу" сообщили 13 мая, что рака Александра Невского, хранящаяся в Эрмитаже, готовится к передаче Русской православной церкви. В Эрмитаже тогда отметили, что РПЦ предстоит воссоздать условия состояния воздуха для хранения раки.

15 мая стало известно, что президент Владимир Путин принял решение передать церкви "Троицу" Андрея Рублева.

17 июля 2022 года "Троицу" впервые после Октябрьской революции привезли в Троице-Сергиеву лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе обители 17 и 18 июля.

"Троица", написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

Возвращение лавре раки Александра Невского обсуждалось много лет. В декабре 2013 года директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что музей готов сделать для Церкви копию надгробия, но на это нужно 330 млн рублей, и таких денег у музея пока нет. Затем он заявил, что денег на эту работу так и не нашлось и что идея собрать эти средства "не вызвала никакой реакции епархии". "Мы ведем реставрацию надгробия Александра Невского. Это не рака, а украшение над ракой", - уточнил Пиотровский.