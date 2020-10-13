Герман Греф уйдет из совета директоров "Яндекса"

Председатель Сбербанка России Герман Греф Фото: Стоян Васев/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - "Яндекс" проведет годовое собрание акционеров 29 октября, сообщила компания.

Как следует из материалов интернет-компании, глава Сбербанка Герман Греф не номинирован в совет директоров компании.

Таким образом, Греф покидает совет директоров после закрытия сделки по разделу совместных активов интернет-компании и банка.

Одновременно акционеры смогут переизбрать сооснователя и CEO "Яндекса" Аркадия Воложа исполнительным директором в совете сроком на три года. Бывшего CTO "Яндекса" Михаила Парахина предлагается избрать на год в качестве неисполнительного директора.

Помимо них, в совет директоров входят управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян, профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев, основательница Wellville Эстер Дайсон, экс-руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, сооснователь и генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий, гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, а также Роже Рийниа (ранее занимал посты в Apple и ряде нидерландских компаний).

Пост председателя совета директоров "Яндекса" занимает президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойнтон.

Основной акционер "Яндекса" - основатель компании Аркадий Волож, ему до последних сделок принадлежало 9,84% капитала и 48,48% голосов компании. Среди институциональных инвесторов компании - Capital Group, Harding Loevner, Invesco и другие крупные фонды.